Oppermachtige De Groot verslaat Van Koot, ook Schröder wint Australian Open

Simply the best 👏 🇳🇱 @DiedeTheGreat wins her sixth straight Grand Slam wheelchair singles title with a 6-1 6-1 victory over Aniek van Koot. #AusOpen · #AO2022 🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/wSeBUxXg32

In Melbourne veroverden De Groot en Van Koot woensdag al samen de titel in het dubbelspel.

Ondanks de prijzen die Van Koot en De Groot pakken, staat Esther Vergeer met haar erelijst nog altijd op eenzame hoogte: in het enkelspel alleen al won zij dertig keer een grandslamtoernooi. Daarnaast won zij in het dubbelspel 24 keer een grandslamtitel. Dat was bovendien in een tijd waarin minder evenementen werden georganiseerd.

Schröder verslaat publiekslieveling Alcott

In de quad-categorie (de categorie voor tennissers met zowel een beperking aan de armen als benen) pakte Sam Schröder zijn tweede grandslamtitel. De winnaar van de US Open in 2020 was met 7-5, 6-0 te sterk voor de Australische publiekslieveling Dylan Alcott.

De finale was een herhaling van de paralympische finale van Tokio. Toen moest Schröder, de nummer twee van de wereld, zijn meerdere erkennen in Alcott en genoegen nemen met de zilveren medaille.