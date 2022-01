WeTransfer blaast beursgang af vanwege onrustige markt

Een dag voordat WeTransfer een officiële beursnotering zou krijgen in Amsterdam, heeft de site waar grote bestanden kunnen worden gedeeld besloten de beursgang af te blazen. Dat heeft het moederbedrijf WeRock bekendgemaakt. Aanleiding is de onrust in de aandelenhandel. Die is al langer zichtbaar, maar tot nu toe leek het bedrijf de plannen gewoon door te zetten.

Tegelijkertijd stelt het bedrijf wel dat investeerders veel belangstelling hebben. Of WeTransfer later alsnog naar de beurs gaat is onduidelijk. Het Nederlandse bedrijf heeft wereldwijd 87 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Afgelopen najaar besloot webwinkel Coolblue ook al om een voorgenomen beursgang af te blazen. Toen werd ook de onzekerheid op de financiële markten genoemd. Een maand later bleek dat moederconcern Ahold zijn webwinkel bol.com juist wel naar de beurs wil brengen. De verwachting is dat dit in de tweede helft van dit jaar gaat gebeuren.