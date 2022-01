Proef met hypotheek voor mensen met een hoge huur

Vier hypotheekaanbieders en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) beginnen een proef om mensen te helpen die relatief veel geld kwijt zijn aan huur, maar niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Die worden ook wel duurhuurders genoemd. Er komen voor hen ruimere normen, waardoor deze groep toch in aanmerking komt voor een hypotheek.

"Het gaat bijvoorbeeld om mensen die 1200 of 1500 euro per maand betalen aan huur en nog geen hypotheek van 800 euro per maand kunnen krijgen volgens de huidige leennormen", zegt Carla Muters van NHG. "Dat is raar en dat willen we met deze proef beter doen."

Het gaat om mensen die huren in de vrije sector. Volgens NHG zijn er een kleine 575.000 huishoudens die daaronder vallen.

Niet ingeteerd op spaargeld

Om aan de proef mee te kunnen doen moet de hypotheekaanvrager laten zien dat er de afgelopen drie jaar een relatief hoge huur is betaald, dat er geen achterstanden zijn en dat er niet is ingeteerd op het spaargeld om die huur te betalen.

De proef loopt twee jaar. Er worden voorlopig 1000 hypotheken op deze manier verstrekt. ING, Aegon, Florius en BLG Wonen doen eraan mee. Die laatste partij hield in 2019 al een kleinschalige proef met het verlenen van hypotheken aan duurhuurders.

Om te zien of de proef succesvol is, wordt onder meer in de gaten gehouden of degenen die de hypotheek hebben gekregen niet in betalingsproblemen komen.