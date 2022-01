Groningse universiteit verbiedt complotdenker les te geven in 'kritisch denken'

Universitair hoofddocent Tjeerd Andringa mag geen les meer geven in het vak 'Systems View on Life' aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij verwerkte complottheorieën in zijn lessen en probeerde studenten te overtuigen van zijn eigen "alternatieve waarheden", aldus de Groningse universiteitskrant UKrant.

"We bieden het vak niet meer aan", aldus een woordvoerder van de universiteit. Andringa mag zijn overige taken als docent wel blijven uitoefenen, meldt RTV Noord. Er loopt een onderzoek naar zijn functioneren.

Handige dienaren

"Het lesmateriaal was hoofdzakelijk tegen vaccinaties, enzovoorts", vertelt een van Andringa's studenten in de UKrant. "Aristocraten en priesters hebben waarschijnlijk lang geleden ontdekt dat misbruikte kinderen opgroeien tot handige dienaren", doceerde hij.

Het doel van het door hem gegeven vak was "om studenten te leren denken als een wetenschapper". Maar uit gesprekken die de universiteitskrant had met meerdere studenten blijkt dat zij vaak lesstof voorgeschoteld kregen waarin de controversiële standpunten van Andringa verpakt zaten.

Berispt

Dat varieerde van antisemitische ideeën over "de dominerende positie van Joden", zoals de Ukrant schrijft, tot complottheorieën over de aanslagen in de VS op 11 september 2001. In gesprekken met het bestuur zou hij zich op dubieuze wijze hebben uitgelaten over het verbod op antisemitisme.

Volgens de UKrant was er in de lessen ook weinig tot geen ruimte voor tegenspraak. Twee studenten die het oneens waren met het standpunt dat vaccinatie autisme veroorzaakt, werden door Andringa berispt. "Je moet je opvattingen herzien", zou hij tegen een van hen hebben gezegd.

Geen verbetertraject mogelijk

Toen een student een klacht had ingediend bij een vertrouwenspersoon kreeg Andringa een officiële waarschuwing. Daarna besloot de universiteit om het vak helemaal te schrappen.

"De laatste keer dat hij het vak gaf, was dat onder begeleiding", zegt directeur Sander van den Bos van het University College Groningen tegen de UKrant. "Op basis van wat we zagen, hebben we besloten dat geen verbetertraject mogelijk was."

Andringa zelf zegt tegen NRC dat hij volgende week zal reageren. Volgens hem moet er eerst "meer nuance en realiteit in de news cycle komen".