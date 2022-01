Kromowidjojo maakt aan alle twijfel een eind: ze stopt per direct met zwemmen

De kogel is door de kerk: Ranomi Kromowidjojo beëindigt met onmiddellijke ingang haar imposante loopbaan als zwemster. De drievoudig olympisch kampioene, die de buitenwacht lang in het ongewisse liet over haar toekomstplannen, gaat zich richten op een maatschappelijke carrière.

De 31-jarige 'Kromo' is een van de succesvolste zwemsters van Nederland. Op haar erelijst prijken in totaal 17 wereld- en 24 Europese titels. In het olympische 50-meterbad werd ze drie keer wereldkampioene. Op Europees niveau pakte ze zes gouden medailles op de langebaan.

Harder of beter

"Het is niet zo dat ik het niet meer leuk vind of dat mijn lichaam klaar is", vertelt Kromowidjojo over haar besluit. "Maar, ik ben 31 jaar en ik heb al zoveel bereikt. Wat wil ik nog bereiken? Natuurlijk, ik kan altijd nog harder of beter zwemmen, maar eigenlijk denk ik: het is goed zo."

Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Ranomi Kromowidjojo over haar besluit om te stoppen met zwemmen.