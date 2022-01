Kromowidjojo beëindigt imposante zwemloopbaan: 'Al zoveel bereikt, het is goed zo'

"Het is niet zo dat ik het niet meer leuk vind of dat mijn lichaam klaar is", vertelt Kromowidjojo over haar besluit. "Maar, ik ben 31 jaar en ik heb al zoveel bereikt. Wat wil ik nog bereiken? Natuurlijk, ik kan altijd nog harder of beter zwemmen, maar eigenlijk denk ik: het is goed zo."

De 31-jarige 'Kromo' is een van de succesvolste zwemsters van Nederland. Op haar erelijst prijken in totaal 17 wereld- en 24 Europese titels. In het olympische 50-meterbad werd ze drie keer wereldkampioene. Op Europees niveau pakte ze zes gouden medailles op de langebaan.

De kogel is door de kerk: Ranomi Kromowidjojo beëindigt met onmiddellijke ingang haar imposante loopbaan als zwemster. De drievoudig olympisch kampioene, die de buitenwacht lang in het ongewisse liet over haar toekomstplannen, gaat zich richten op een maatschappelijke carrière.

In de winter van 2005 maakte Kromowidjojo als 15-jarig talent haar internationale debuut op de EK kortebaan in Triëst en had ze meteen ook een aandeel in de titel die werd binnengesleept op de 4x50 meter vrije slag. In totaal zou ze in zestien jaar tijd op dertig internationale titeltoernooien aan de start verschijnen.

"Als klein meisje was ik best wel verlegen", aldus Kromowidjojo. "Zwemmen leerde me assertiever worden. Voor jezelf opkomen en borst vooruit, kin omhoog. Ik durfde meer te genieten en ik heb ook geleerd mijn grenzen aan te geven. Als topsporter moet je ook leren om 'nee' te zeggen en keuzes te maken."

Golden Girls

Kromowidjojo deed vier keer mee aan de Olympische Spelen. Bij haar debuut in Peking in 2008 pakte ze, samen met Inge Dekker, Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis, goud op de 4x100 meter vrije slag. De 'Golden Girls', zoals het kwartet daarna door het leven zou gaan, bleven vier jaar lang ongeslagen op het prestigieuze estafettenummer.

Pas later besefte Kromowidjojo hoe bijzonder dat eigenlijk was. "Je moet vier of vijf heel goede dames hebben om zo'n goede estafette te hebben dat je Amerika en Australië kunt verslaan. Soms voelde dat vanzelfsprekend, maar als ik daar nu aan terugdenk was dat heel bijzonder."

In 2012 moest het viertal in Londen genoegen nemen met olympisch zilver op de aflossing, maar individueel nam Kromowidjojo ondubbelzinnig revanche door zowel de 50 meter als de 100 meter vrije slag - het koninginnennummer - op haar naam te schrijven.

Bekijk hieronder een klein overzicht van de imposante zwemcarrière van Ranomi Kromowidjojo.