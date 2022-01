Wekdienst 27/1: Kamer praat over bedenktijd abortus • Herdenkingsdag Holocaust

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor abortus. En het is Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Eerst het weer: het is bewolkt en er valt vanuit het noordwesten op steeds meer plekken regen. Vanmiddag volgen vanuit het noordwesten weer droge perioden en dan breekt vooral in het noorden en westen, en later ook in het midden en oosten, de zon geregeld door. Het wordt een graad of 8.

De laatste keer dat ABP de pensioenen met de inflatie mee kon laten stijgen was in 2010. Sindsdien zijn ze niet meer verhoogd, hoewel de inflatie sindsdien 20 procent bedroeg.

Door het herstel van de economie stegen de beurskoersen, vastgoedprijzen en opbrengsten van andere beleggingsresultaten. "De dekkingsgraad ging met sprongen omhoog en bereikte eind december het hoogste niveau sinds 2011", zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van het grootste pensioenfonds ABP. "We kunnen voorzichtig gaan nadenken over pensioenverhoging."

2021 gaat door de coronapandemie de boeken in als een moeilijk jaar, maar heeft voor pensioengerechtigden toch iets positiefs opgeleverd. De vermogens van de vijf grote pensioenfondsen zijn flink gegroeid . De vrees voor nieuwe kortingen is voorbij, sterker nog, de pensioenen kunnen in de loop van dit jaar weer omhoog.

Ander nieuws uit de nacht:

Katholieken in Nederland veel progressiever dan de kerk: dagblad Trouw liet onderzoek doen naar de opvattingen van de katholieken over hun kerk. Daaruit blijkt dat driekwart van de actieve katholieken veel progressiever is dan die kerk zelf. Ze zijn bijvoorbeeld voorstander van vrouwen in het priesterambt en voor het kerkelijk homohuwelijk.

Meer boeken verkocht in 2021, maar fysieke winkels in de min: vorig jaar was een recordjaar wat boekenverkoop betreft. Toch hadden de fysieke boekwinkels het moeilijk, daar werd 7 procent minder verkocht. De internetwinkels verkochten juist 19 procent meer.

Kuipers kan zich niet vinden in kritiek op verkeerde cijfers bij persconferentie: minister Kuipers van Volksgezondheid verzette zich in de Kamer tegen de beschuldiging dat hij bij de coronapersconferentie van dinsdag niet correct is omgegaan met de cijfers.

En dan nog even dit:

Fans van de film Fight Club zullen als ze de film in China zien raar opkijken: het einde is daar totaal anders dan in het origineel. In de oorspronkelijke slotscène doodt het karakter van Edward Norton zijn denkbeeldige alter ego Tyler Durden, gespeeld door Brad Pitt. Dat gebeurt op een verlaten verdieping van een wolkenkrabber, terwijl op de achtergrond andere hoge gebouwen ontploffen en instorten.

In de versie op het Chinese streamingplatform Tencent zien kijkers de explosie niet, maar is een zwart scherm te zien waarop staat dat de politie "het hele plan" snel doorhad en alle criminelen heeft opgepakt. "Daarmee is voorkomen dat de bom tot ontploffing kwam." In China worden vaker delen van films ingrijpend aangepast, zowel in de bioscoop als op streamingplatforms als Tencent Video en IQIYI.