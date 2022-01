WK veldrijden zonder Van der Poel: 'Hij zal netflixen, misschien een boekje lezen'

Het zal even wennen zijn. Om zondag naar een wereldkampioenschap veldrijden te kijken zonder Mathieu van der Poel. De laatste keer dat het überhaupt voorkwam, was in 2011.

De reden is bekend: zijn rug moet rusten.

De 27-jarige alleskunner slijt zijn dagen met vooral niet te veel doen. "Hij mag ook niet veel", zegt vader Adrie. "Hij ligt vooral op de bank. Een beetje netflixen, misschien een boekje lezen. Het doet hem zeer dat hij zijn trui niet kan verdedigen."

Geen Van der Poels

Of de viervoudig wereldkampioen - naast de laatste drie edities was hij ook in 2015 de beste - wel gaat kijken zondag, is de vraag. Voor senior is het dat overigens ook. Hij kijkt of het hem uitkomt. Want ook hij vliegt niet naar de Verenigde Staten.

Het wordt een WK veldrijden zonder ook maar één Van der Poel, want ook broer David is niet van de partij in Fayetteville.