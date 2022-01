Huwelijken in Kamp Westerbork: 'Ze zijn belazerd'

Rosalie Norden huwde Max Wieselmann in Westerbork, 22 oktober 1943. Een van de 261 stellen die er tijdens de oorlog in het kamp in de echt verbonden werden. Saskia Aukema stelde het boek Tot de dood ons scheidt samen over die bizarre praktijk. Het verschijnt ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, vandaag.

"Je kunt zien dat ze echt haar best gedaan heeft om op haar allermooist op de foto te staan. Bloemen in het haar, een sluier, die ketting. En toch zie je tegelijkertijd dat als ze op een ander moment getrouwd was, ze er anders uitgezien had. Dan had ze zeker geen zwarte jurk aan gehad. Je ziet vrolijkheid, maar ook ernst."

Oud-directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is blij met het boek. "Het onderwerp is in verschillende studies wel even aangestipt en er zijn egodocumenten met thema's als liefde en huwelijk, maar het is niet eerder zo minutieus uitgezocht en in een grotere context geplaatst.

Aukema raakte geïnteresseerd in het onderwerp toen ze erachter kwam dat een oudtante in het kamp was getrouwd: Annie Preger trouwde op 28 januari 1943 met Hans van Witsen. 36 dagen duurde het huwelijk, beiden werden op 5 maart 1943 vermoord in Sobibor.