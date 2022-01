Onderzoek: katholieken in Nederland veel progressiever dan de kerk

Driekwart van de actieve katholieken is voorstander van vrouwen in het priesterambt en voor het kerkelijk homohuwelijk, terwijl beide zaken ingaan tegen wat de kerk voorschrijft. Verder wordt euthanasie onder gelovigen breed geaccepteerd en 65 procent van de actieve katholieken is voor hulp bij voltooid leven. Meer dan de helft wil af van het verbod op abortus dat binnen de katholieke kerk geldt.

Katholieken in Nederland zijn veel progressiever dan de kerk zelf, blijkt uit onderzoek van I&O Research onder (voormalig) katholieken in opdracht van Trouw . Slechts 14 procent van de actieve katholieken vindt dat de kerkelijke leiding met zijn tijd meegaat.

Trouw stelde samen met I&O Research een vragenlijst op. Daarop reageerden 894 mensen die zich als katholiek beschouwen en 1029 mensen die katholiek zijn opgevoed maar dat inmiddels niet meer zijn. De groep actieve katholieken is volgens I&O Research wat betreft geslacht, leeftijd en opleiding representatief voor de katholieken in Nederland.

Uit de cijfers klinkt een roep om verandering, maar de groep die het eens noch oneens is met een aantal stellingen is nog steeds vrij groot, zegt I&O-onderzoeker Charlotte van Miltenburg tegen Trouw. Slechts voor 8 procent is het verschil tussen de eigen opvattingen en die van de kerkelijke leiding mogelijk een reden om de kerk de rug toe te keren.

Reden voor vertrek

De actieve leden zijn bijna net zo progressief als de voormalig katholieken. Van die laatste groep zegt een kwart dat de conservatieve opvattingen van de kerk de reden waren voor vertrek. Het seksueel misbruik binnen de kerk was ook voor een kwart de reden om weg te gaan. Maar de belangrijkste reden is dat mensen niet meer geloofden.

Wat verder opvalt, is dat katholieken onder de 34 jaar conservatiever zijn dan 65-plussers ten aanzien van het celibaat. Ook geloven ze vaker in de hel. De steun voor de kerk is het grootst in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 49 jaar, waar een derde achter de conservatieve lijn staat. Het zijn vooral de ouderen die grote donaties doen.

De katholieke kerk in Nederland krimpt, maar is met 3,8 miljoen ingeschreven leden nog altijd veruit de grootste. Wel maakt twee derde van de katholieken zich zorgen over de toekomst van de kerk en een kwart verwacht zelfs dat de kerk over 25 jaar geen rol van betekenis meer speelt.