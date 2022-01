Spotify verwijdert muziek Neil Young na klachten zanger over podcast Joe Rogan

Spotify gaat de muziek van Neil Young van de streamingsdienst verwijderen, laten Young en Spotify weten. Dat gebeurt na klachten van Young (76) over desinformatie over het coronavirus, die volgens de zanger via het platform wordt verspreid.

De Canadese singer-songwriter schreef deze week in een open brief aan zijn management en platenlabel dat de streamingsdienst moet kiezen tussen zijn muziek of de podcast van de Amerikaanse presentator en komiek Joe Rogan (54).

Die podcast, The Joe Rogan Experience (JRE), is meermaals in opspraak geweest, nadat Rogan de werking van vaccins in twijfel had getrokken. Ook promootte hij ivermectine, een geneesmiddel tegen parasieten, voor de behandeling van covid-19. En Rogan zei dat jonge mensen zich niet hoeven te laten vaccineren, wat hij overigens later nuanceerde.

Leugens voor geld

"Spotify is het thuis geworden van levensbedreigende desinformatie over covid", zegt Young. "Leugens die verkocht worden voor geld." Young, onder meer bekend van nummers als Heart of Gold en Old Man, bedankte zijn platenlabel, "dat mijn besluit blijft steunen om al mijn muziek van Spotify te verwijderen". Hij riep andere artiesten op hetzelfde te doen. Young heeft maandelijks ruim zes miljoen luisteraars.

De streamingsdienst heeft dus niet voor Young gekozen ten koste van Rogan. In 2020 sloot het een deal met Rogan, waardoor diens podcast alleen nog daar te beluisteren en te zien is. Volgens Amerikaanse media heeft het streamingplatform daar ruim 100 miljoen dollar voor neergeteld.

Podcasts verwijderd

Spotify liet weten dat het al meer dan 20.000 afleveringen van podcasts heeft verwijderd waarin het ging over corona. Het bedrijf zegt te hopen dat Young terugkomt van zijn beslissing. "We betreuren het besluit van Neil om zijn muziek van Spotify te verwijderen en hopen hem snel weer te kunnen verwelkomen."

Neil Young is niet de enige die kritiek heeft op de JRE. Deze maand ondertekenden 270 wetenschappers en mensen uit de medische wereld al een brief waarin Spotify werd opgeroepen om actie te ondernemen tegen Rogan.