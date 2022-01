Meer boeken verkocht in 2021, maar fysieke winkels in de min

Consumenten hebben vorig jaar in ons land 43 miljoen boeken gekocht. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd. Ze deden dat heel vaak via internet, waar de verkoop een groei bereikte van 19 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

De fysieke boekwinkels hadden het juist moeilijk. De verplichte winkelsluiting in de eerste maanden van 2021 én de lockdown vlak voor Kerstmis, hakten er behoorlijk in. Ondanks de veelgehoorde oproep 'koop lokaal' - om de plaatselijke ondernemers te steunen in barre coronatijden - daalde het aantal verkochte boeken in de winkels met 7 procent.

Kinderboeken

De verkoop van kinderboeken groeide - net als in 2020 - het hardst van alle genres. Veel ouders hebben volgens het CPNB in coronatijd weer ontdekt hoe belangrijk lezen is voor kinderen, of hoe belangrijk voorlezen is.

Een ander opvallend cijfer over 2021: er werden minder losse e-boeken verkocht. De afzet van e-boeken daalde met 2 procent tot 3,1 miljoen boeken, maar er werd wel meer aan verdiend doordat e-boeken duurder werden. De omzet in e-boeken bedroeg 30 miljoen euro, een stijging van 2 procent. Overigens zit er wel een stijging in e-boekabonnementen. Al enkele jaren ligt het marktaandeel van e-boeken op zo'n 8 procent.

Concurrentie van online

Monique van den Kerkhof begon in de zomer van 2019 een boekenzaak in Heerlen. Het eerste halfjaar had ze weinig zorgen, totdat begin 2020 corona kwam: "Ja, toen zakte de omzet enorm in. We zijn wel direct boeken gaan bezorgen bij klanten. Veel mensen willen de plaatselijke hoekhandel best wel steunen. Maar heel veel lezers bestellen ook een boek via internet. Dat is best moeilijk."

Ze is blij met de versoepelingen die nu zijn gekomen, al blijft ze heel voorzichtig: "Ik ben er nog niet zo zeker van dat er geen nieuwe lockdown komt."