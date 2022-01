Pensioenfondsen in goeden doen, hogere pensioenen in het verschiet

Pensioenfondsen hebben een goed beleggingsjaar achter de rug, ondanks veel economische onzekerheid. Het pensioenvermogen groeide flink door stijgende beurskoersen, de hogere vastgoedprijzen en andere beleggingen. Mede dankzij de hogere rekenrente steeg de dekkingsgraad van de grote fondsen sterk, tot meer dan 100 procent. Voor het korten van de pensioenuitkeringen hoeft inmiddels niet meer gevreesd te worden. Sterker nog, het gedeeltelijk indexeren en verhogen van de pensioenuitkeringen komt dit jaar al in beeld. Een en ander blijkt uit de jaarcijfers van de vijf grote pensioenfondsen. "Voor velen was 2021 door de coronapandemie een zwaar jaar, voor de financiële positie van ABP was het een goed jaar", zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van Nederlandse grootste fonds ABP. "De dekkingsgraad ging met sprongen omhoog en bereikte eind december het hoogste niveau sinds 2011. "We kunnen voorzichtig gaan nadenken over pensioenverhoging." Bij de huidige regels kunnen pensioenfondsen de pensioenen indexeren als de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden, 110 procent is. Vanaf 1 juli dit jaar wordt dat hoogstwaarschijnlijk verlaagd naar 105 procent, daardoor ligt indexering binnen handbereik van de meeste pensioenfondsen.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of de pensioenen nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden. 100 procent betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ook een euro in kas is, onder de 100 betekent tekort, en meer dan 100 genoeg. Bij een te lage dekkingsgraad moet het pensioenfonds de uitkering verlagen of korten. Als de dekkingsgraad hoog genoeg is, meer dan 105 of 110 procent, kunnen de pensioenuitkeringen verhoogd worden.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP ligt nu op 102,8 procent, maar stijgt naar verwachting de komende maanden tot boven de 105 procent. "Zodra we de pensioenen mogen verhogen is het onze intentie dit te doen. We onderzoeken vanaf welke datum we dit kunnen uitvoeren, mocht de beleidsdekkingsgraad in de loop van dit jaar boven de 105 procent uitkomen", aldus Van Wijnen. Collega Joanne Keldermann van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is eveneens hoopvol: "We hopen een op een spoedig verdere herstel waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt." Het klinkt als goed nieuws voor mensen die werken of gewerkt hebben bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. De laatste keer dat ABP de pensioenen indexeerde voor de gestegen prijzen was in 2010. Sindsdien zijn de pensioenen niet meer verhoogd, ondanks de inflatie van opgeteld 20 procent over die elf jaar. "In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering", zegt Kelderman van pensioenfonds Zorg en Welzijn.