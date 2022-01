Italiaanse docent Universiteit Leiden fraudeerde met vijftien onderzoeken

Een voormalige docent aan de Universiteit Leiden heeft in minstens vijftien wetenschappelijke publicaties gefraudeerd. Dat komt naar voren uit onderzoek van de universiteit zelf. Volgens Omroep West gaat het om de Italiaanse cognitief psycholoog Lorenza Colzato, die tot 2017 in Leiden werkte.

In 2019 kwamen al meerdere misstanden van de docent aan het licht. Zo zou ze onderzoeksgegevens hebben gemanipuleerd, auteursnamen hebben weggehaald en illegaal bloed hebben afgetapt van proefpersonen. Ook zou ze bij subsidieaanvragen onvolledige en gemanipuleerde onderzoeksgegevens hebben gebruikt.

Nadat de eerste misstanden waren geconstateerd, besloot de universiteit verder onderzoek te doen naar het werk van de docente. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit bekeek 53 van de 174 wetenschappelijke publicaties die ze op haar naam heeft staan.

Gepresenteerde conclusies zijn onjuist

Volgens de commissie is hierbij in zeker vijftien publicaties gefraudeerd. In meerdere publicaties heeft de docente gesjoemeld met het aantal proefpersonen. Verder heeft ze wijzigingen doorgevoerd in de onderzoeksopzet en controlegroepen achteraf toegevoegd.

De onderzoeken van Colzato zijn gepubliceerd in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Bij zeven artikelen zijn de aanpassingen "dermate ernstig dat geadviseerd wordt de betreffende tijdschriften te verzoeken deze terug te trekken", zo staat in het onderzoek van de universiteit.

Bij acht andere publicaties zijn de uitkomsten door de aangetoonde fraude zodanig verzwakt dat de commissie de tijdschriften adviseert om zelf te kijken hoe de lezers over de fraude geïnformeerd moeten worden.

'Iedere schending is er een te veel'

Een woordvoerder van de universiteit benadrukt dat er op de universiteit veel aandacht wordt besteed aan de wetenschappelijke integriteit. "Het wordt op diverse wijze onder de aandacht gebracht van onderzoekers, maar ook studenten vertellen we erover in het onderwijs", zegt de woordvoerder tegen Omroep West. "Voor het universiteitsbestuur is elke schending van wetenschappelijke integriteit er een te veel, dat mag duidelijk zijn."