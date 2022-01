Kuipers kan zich niet vinden in kritiek op verkeerde cijfers bij persconferentie

Minister Kuipers van Volksgezondheid kan zich niet vinden in kritiek van Kamerleden en onderzoekers dat hij gisteren op de coronapersconferentie niet helemaal correct omging met de cijfers.

Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Kamerleden van onder meer SP, GroenLinks, SGP en Denk verweten de minister dat hij een te optimistisch cijfer heeft gebruikt over het effect van coronatoegangsbewijzen.

Kuipers zei op de persconferentie dat het coronatoegangsbewijs de besmettingen "tot 15 procent kan doen dalen". Hij baseerde zich op een onderzoek van de TU Delft dat vorige week verscheen.

Kamerleden wezen erop dat die 15 procent alleen gehaald wordt als je het veel breder inzet, dus ook op werkplekken en in winkels. Omdat vooralsnog niemand dat van plan is, vinden de Kamerleden dat Kuipers het zo niet had moeten zeggen, en het effect van het coronatoegangsbewijs te rooskleurig afschildert. Mede vanwege het groeiende verzet tegen het toegangsbewijs vragen partijen zich af of de minister niet genuanceerder over het onderzoek had kunnen spreken.

Dit zei Kuipers gisteren: