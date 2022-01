Coopmans boos op Team Zaanlander: 'Anema beschuldigt collega's van corrupt gedrag'

Schaatsbondscoach Jan Coopmans is boos over uitspraken van Irene Schouten en haar coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius. Het drietal laat zich in de laatste aflevering van de videoserie van Team Zaanlander negatief uit over tal van zaken. Ireen Wüst wordt verweten niet erg mee te denken in het teambelang bij de achtervolgingsploeg.

"Wat daar gesuggereerd wordt over Ireen Wüst, daar klopt echt geen donder van", zegt Coopmans tegen De Telegraaf vlak voor het vertrek naar de Olympische Spelen in Peking. "Ik begrijp niet hoe ze dit zo naar buiten hebben kunnen brengen. Ireen zet zich al jaren keihard in voor de ploeg. Ze knokt altijd tot de laatste centimeter. Wat in die video wordt gezegd, zit volledig naast de werkelijkheid."

"En wat ik ook erg vind, is dat Ireen niet om een reactie is gevraagd op alle kwalijke uitspraken die over haar worden gedaan. Ik heb even bij haar geïnformeerd en ze wist van niets."

Zware val Salt Lake City

Ook de harde val van Coopmans op het ijs van Salt Lake City begin december komt in de aflevering ter sprake. Hij werd daar door een Poolse schaatsster omver gereden en moest met een hersenschudding naar het ziekenhuis.

De ongelukkige val van Jan Coopmans in Salt Lake City in beeld: