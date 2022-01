Voor het eerst mag president Biden iemand voordragen voor het Hooggerechtshof

Een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof stopt ermee. Het gaat om de 83-jarige Stephen Breyer, die er in juni mee ophoudt. Dat betekent dat president Biden voor het eerst de mogelijkheid krijgt een kandidaat voor te dragen.

Het hoogste Amerikaanse rechtscollege telt negen rechters en zes daarvan zijn conservatief. Breyer is een van de drie liberale rechters. Hij werd in 1994 benoemd op voordracht van president Clinton. Breyer sprak zich in de afgelopen jaren uit voor abortusvrijheid, homorechten en een betere toegang tot de gezondheidszorg. Ook zette hij vraagtekens bij de doodstraf.

Met zijn vervanging verandert de politieke balans binnen het Hooggerechtshof waarschijnlijk niet. Wel geeft het Biden de mogelijkheid om een jonge liberale kandidaat voor te dragen die tientallen jaren deel kan uitmaken van het college. Hij beloofde tijdens zijn presidentscampagne dat hij een zwarte vrouw zou voordragen. Het Witte Huis heeft vandaag laten weten dat hij nog steeds achter die belofte staat.

Ruth Bader Ginsburg

Twee jaar geleden was er wel een politieke verschuiving toen de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg overleed. Zij werd op voordracht van president Trump vervangen door de ultraconservatieve Amy Coney Barrett.

"U bent getuige van een historisch moment", werd tijdens de benoeming van Barrett gezegd: