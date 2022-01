Ophef of niet: NEC contracteert oud-topscorer Bony (ex-Vitesse)

Wilfried Bony keert terug in de eredivisie. De 33-jarige aanvaller heeft een contract tot het einde van het seizoen bij NEC ondertekent. De Ivoriaan sluit per direct aan bij de selectie van trainer Rogier Meijer.

De komst van Bony viel deze week slecht bij de supporters van NEC. 'Bony nooit in onze driekleur', zo waren de supportersverenigingen in Nijmegen eensgezind. 'Wij zullen Bony nooit accepteren in het heilige rood groen zwart. Zoek je heil bij die andere Gelderse Eredivisie club, maar niet bij ons!'