FIFA-baas Infantino: 'WK om de twee jaar redt levens van Afrikaanse vluchtelingen'

Infantino over WK - NOS

Na wereldwijd verbijsterende reacties op zijn uitspraak zei de Zwitser later dat hij verkeerd geciteerd was. Hij zou tegen een mensenrechtenorganisatie hebben gezegd dat "voetbal overal ter wereld kan helpen levens van mensen te verbeteren. We moeten mensen met dit soort projecten hoop geven, zodat ze niet meer willen vluchten."

Veel tegenstand

In zijn pogingen vaker een WK te houden ondervindt Infantino veel tegenstand. Onder meer de clubs in Europa vrezen voor overbelasting van hun spelers en voor de nadelige gevolgen voor nationale competities.

De voorzitter van de FIFA verwacht dat een extra WK juist veel geld kan opleveren, waarvan met name armere landen kunnen profiteren.