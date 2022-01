Ivoorkust uitgeschakeld; Haller en Sangaré keren terug bij Ajax en PSV

Waar de bondscoach van Ivoorkust baalt, zullen de trainers Erik ten Hag (Ajax) en Roger Schmidt (PSV) blij zijn. Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré zijn met Ivoorkust na een strafschoppenserie uitgeschakeld door Egypte en keren nu terug naar respectievelijk Amsterdam en Eindhoven. Vooral Ten Hag zal in zijn nopjes zijn met de voortijdige eliminatie van Ivoorkust. Hij zag Brian Brobbey, de stand-in voor Haller, afgelopen zondag tegen PSV scoren, maar ook geblesseerd uitvallen. De huurling van RB Leipzig blijkt nu zes weken uit roulatie te zijn. Halve omhaal De ploegen boksten in de eerste helft aardig tegen elkaar op. De eerste grote kans was voor Egypte. Omar Marmoush, aanvaller van VfB Stuttgart, schoot na een kwartier op de lat. Naarmate de rust dichterbij kwam, werd het aantal kansen steeds groter. Het hoogtepunt was de halve omhaal van Sangaré vlak voor de pauze. Hij kreeg de bal echter niet langs Mohamed El Shenawy. De Egyptische doelman, die vlak voor het einde van de reguliere speeltijd het veld verliet met een blessure, moest ook in de tweede helft meerdere malen optreden. Met goede reddingen hield hij onder meer Haller van scoren af. Egypte kreeg aan het begin van de tweede bedrijf ook kansen, maar Ivoorkust leek aan het eind van de wedstrijd meer lucht en betere wissels te hebben.

Nicolas Pepe en Ibrahim Sangaré - AFP

Met nadruk op leek. De Egyptenaren sleepten een verlenging uit het vuur en kregen aan het begin van de verlenging juist weer kansen. Trézéguet werkte niet goed af en Zizo schoot op de handen van Ivoorkust-keeper Badra Ali. Ivoorkust probeerde het via een goed afstandsschot van de uitstekend spelende Sangaré, maar Gabaski, de ingevallen Egyptische doelman, was net zoals zijn voorganger ook scherp. Strafschoppenserie Het had er veel van weg dat de eerste ploeg die zou scoren ook aan het langste eind zou trekken. De bal verdween echter pas in de penaltyserie voor het eerst in het net. Iedere speler scoorde in de strafschoppenserie, behalve Eric Bailly. De verdediger van Manchester United miste na een nonchalant genomen strafschop, waardoor het feest kon beginnen in het Egyptische kamp.

Vreugde bij Mo Salah (Egypte) - AFP

Sangaré benutte zijn strafschop in de reeks. Haller mocht geen penalty meer nemen, omdat hij in de verlenging was gewisseld. Egypte speelt zondag in de kwartfinales tegen Marokko.