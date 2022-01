Tiende plaats voor handballers na gelijkspel tegen Kroatië (28-28)

Voor beide landen stond er niets meer op spel en dat was voor Kroatië, tweede op het vorige EK, een bittere pil. Voor Oranje kon het toernooi niet meer stuk en zo speelde het. Topscorer Kay Smits (corona) was er niet bij, maar Tom Jansen en Bobby Schagen konden het doel ook prima vinden. Bij de rust stond Nederland met 15-13 voor.

De Nederlandse handballers hebben het Europees kampioenschap in Hongarije en Slowakije afgesloten met een gelijkspel. In Boedapest werd het tegen Kroatië 28-28.

Bij 19-18 scoorde Kroatië echter vier keer op rij en leek Oranje eraan voor de moeite. Uitblinker Luc Steins nam zijn ploeg echter bij de hand en zorgde in de laatste paar seconden voor een gelijkspel (28-28). Nederland eindigt op dit EK als tiende. Er deden 24 landen mee.

Coronavirus

Het evenement stond voor Nederland voor een groot deel in het teken van met het coronavirus besmette spelers. Meerdere handballers van Oranje zaten ook tijdens het slotduel nog in quarantaine. Gedurende het toernooi was het nodig om versterking te laten invliegen. Opgeven was geen optie voor de formatie.