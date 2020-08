Negen dagen na zijn zware val in Lombardije mag Evenepoel naar huis

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel kan ruim een week na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije weer naar huis.

Evenepoel klapte in de finale van de Italiaanse klassieker over een bruggetje en viel enkele meters naar beneden. Daarbij liep hij een bekkenbreuk en kneuzing aan zijn rechterlong op. Vorige week maandag werd hij met een privévlucht naar België gebracht, om in het ziekenhuis van Herentals te revalideren.

"Het gaat al veel beter dan vorige week", zei hij tegen de Belgische pers. "De pijn is afgenomen en ook de medicatie is afgebouwd. Ik ben er nog en daar trek ik me aan op. Ik heb geen verlamming en ik leef nog. Dat is voor mijn familie het belangrijkste."

Bekijk hieronder beelden van de gevallen Evenepoel: