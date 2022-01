Nederlandse olympiërs met flinke voorzorgsmaatregelen vertrokken naar Peking

Ongeveer negentig sporters, begeleiders en andere stafleden van TeamNL stapten rond 16.50 uur in het vliegtuig, nadat eerst de overige passagiers aan boord waren gegaan. De sporters namen plaats op de voorste rijen van het toestel en gaan na aankomst in China als eersten weer van boord.

De atleten, die in groepjes op Schiphol aankwamen, werden op de luchthaven vanwege het coronavirus zo veel als mogelijk weggehouden van andere mensen. Nadat ze waren ingecheckt, begeleidden medewerkers van de vliegmaatschappij de sporters naar een speciale lounge.

Een eerste groep van Nederlandse sporters is woensdagmiddag vertrokken naar de Olympische Winterspelen in Peking.

De voorzorgsmaatregelen zijn genomen na de ervaringen op weg naar de Zomerspelen van Tokio, toen bij het vertrek minder streng rekening werd gehouden met zo min mogelijk contactmomenten. Het gevolg was dat enkele Nederlandse atleten in Japan besmet bleken te zijn met het coronavirus, in isolatie moesten en hun olympische aspiraties op hun buik konden schrijven.

Andere sporters wél vrij

Sporters uit andere landen die dezelfde vlucht hebben, liepen wel gewoon rond op de luchthaven. Zij konden de laatste uren voor vertrek dus wel in contact komen met andere mensen. Onder meer de Belgische en Hongaarse olympische ploeg en Johan de Wit, coach van de Japanse schaatsers, hebben plaatsgenomen in hetzelfde vliegtuig.