Al vier avonden 'uitverkocht' bij EK zaalvoetbal in Nederland

Een dag nadat het kabinet bekend heeft gemaakt dat er - zij het in beperkte mate en onder voorwaarden - publiek bij sportwedstrijden zijn toegestaan, zijn bij het EK zaalvoetbal in Nederland al vier avonden uitverkocht. Zo zal Oranje tijdens de beslissende groepswedstrijd tegen Servië in de Ziggo Dome door 1.250 toeschouwers aangemoedigd worden. Normaal biedt de Amsterdamse hal plaats aan dik 10.000 mensen.

Diezelfde avond heeft ook MartiniPlaza in Groningen, de andere speelhal die het toernooi benut, het maximaal aantal toegestane fans in huis: in dit geval 650 toeschouwers. Verder zijn de dag van de halve finales en de dag van de finale uitverkocht.