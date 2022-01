Twente noemt coronamaatregelen onacceptabel: 'Iedereen of niemand naar binnen'

De deuren van de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, blijven in ieder geval tot en met 15 februari op slot. De club wil het stadion het liefst voor twee derde gevuld zien bij wedstrijden, terwijl het kabinet via de coronapersconferentie lieten weten dat de tribunes maar voor een derde gevuld mogen zijn.

De club uit Enschede noemt de voorgestelde plannen van het kabinet onacceptabel. FC Twente wil, onder het mom van 'Noaberschap', het liefst alle sponsors en seizoenkaarthouders binnenlaten en dat kan volgens de club alleen als het stadion voor twee derde gevuld is. Het statement van de club wordt ondersteund door sponsoren en supportersverenigingen.

Noaberschap

"Een van de kernwaarden van FC Twente is Noaberschap. We zijn daarom samen opgetrokken met de verschillende geledingen, die onze club de afgelopen jaren op diverse manieren veelvuldig hebben gesteund. Wij steunen onze supporters en sponsors door het genoemde standpunt in te nemen. Bovendien kost voetballen voor grotendeels lege tribunes ook nog eens veel meer geld dan dat het oplevert", is te lezen op de site van FC Twente.