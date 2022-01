'Oermoeder van Big Brother' Hummie van der Tonnekreek overleden

Journalist en tv-hoofdredacteur Hummie van der Tonnekreek is vorige week op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat heeft televisieproducent Gijs van Dam namens de familie bekendgemaakt. Van der Tonnekreek stond aan het hoofd van alle edities van televisieprogramma Big Brother.

Ze begon als redacteur bij het weekblad Margriet en werkte later bij de roddelbladen Story en Privé. Ook was ze hoofdredacteur van Weekend. Bij het grote publiek werd ze bekend toen ze in 1999 hoofdredacteur werd van Big Brother, het programma waarin deelnemers in een afgesloten huis 24 uur lang werden gevolgd met camera's.

Van der Tonnekreek hielp het programma vormgeven en was betrokken bij alle edities van de oorspronkelijke reeks. Haar betrokkenheid bij de show leverde haar de naam 'oermoeder' van Big Brother op. Ook was ze enige tijd hoofdredacteur van het realityprogramma Jouw vrouw, mijn vrouw.

De voorbije jaren was Van der Tonnekreek kritisch op de doorstart van Big Brother. In De Telegraaf zei ze dat "de ziel van het project" miste. "Wat wij deden was steengoed. De makers van nu hebben het gewoon slecht gemaakt."