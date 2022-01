'Sinds BOOS-uitzending zestig meldingen van ongewenste omgangsvormen'

Sinds de uitzending van BOOS vorige week donderdag over misstanden bij The Voice of Holland zijn bij een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen meer dan zestig meldingen binnengekomen. Dat zei staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media na een gesprek met mediamagnaat John de Mol. Die is de baas van Talpa en oud-producent van The Voice. Het gaat om het meldpunt Mores. Daar kunnen mensen uit de 'culturele en creatieve sector' terecht voor klachten over bijvoorbeeld seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Volgens Uslu kan de helft van de ruim zestig meldingen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Uslu zei dat het een "goed verkennend" gesprek met De Mol was en dat ze met hem heeft gepraat over hoe het nu verder moet. Volgens Uslu is ook De Mol geschrokken van wat er is gebeurd, maar ze vindt het niet netjes om op de details in te gaan. De staatssecretaris benadrukte dat ze niet alleen met De Mol praat, maar dat ze bijvoorbeeld ook al heeft gesproken met vertegenwoordigers van de NPO en RTL. Volgens haar moeten de gesprekken leiden tot een gezamenlijke aanpak van onder meer omroepen, producenten en experts op het gebied van seksueel geweld en sociale veiligheid. Uslu ziet zichzelf als aanjager van die gesprekken: "We moeten voorkomen, op tijd signaleren en als het er is stoppen." John de Mol na het zien van de reportage van BOOS: