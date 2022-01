Na dagen vechten claimt Koerdische militie herovering IS-gevangenis

Update - The Peoples' Hammer Operation has culminated with our entire control of the al-Sina'a prison in al-Hasaka and the surrendering of all Daesh terrorists.

تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش. pic.twitter.com/qReBv255UF