FC Groningen heeft nieuwe trainer: Wormuth komt over van Heracles

FC Groningen heeft een nieuwe trainer: de Duitser Frank Wormuth (61) komt na dit seizoen over van Heracles. Eerder liet FC Groningen weten dat de huidige trainer, Danny Buijs, na dit seizoen vertrekt. Buijs was vier jaar trainer in Groningen. Ook van Wormuth was al bekend dat hij Heracles na vier jaar zou verlaten. Met de overgang blijft de Duitser in de eredivisie. Vier jaar geleden vertrok hij bij de Duitse voetbalbond om in Almelo weer een avontuur als clubtrainer aan te gaan.

Bij de Duitse bond was Wormuth tien jaar lang verantwoordelijk voor de opleiding van coaches bij de Duitse voetbalbond. Ook trainde hij enkele jaren het nationale onder 20-elftal van de Duitsers. Daarvoor trainde Wormuth meerdere clubs, waaronder Union Berlin uit zijn geboortestad. Hereniging met Fledderus De keuze van Groningen voor Wormuth komt niet uit de lucht vallen. De huidige technisch directeur van de Trots van het Noorden, Mark-Jan Fledderus, haalde Wormuth in 2018 als technisch directeur van Heracles naar Nederland. Fledderus geeft op de website van de Groningers aan vertrouwen te hebben in Wormuth: "Niet voor niets heb ik hem vier jaar geleden aangesteld bij Heracles. Ik heb in mijn periode als technisch manager in Almelo uitstekend met hem kunnen samenwerken."