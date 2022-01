Voor kwetsbaren breekt met versoepelingen een spannende tijd aan

"We zijn blij dat we op dit punt staan", zei premier Rutte gisteren in de persconferentie over de versoepelingen. Maar niet iedereen is onverdeeld enthousiast over het loslaten van de meeste maatregelen. Honderdduizenden Nederlanders hebben door wat voor oorzaak dan ook last van een verminderde afweer, waardoor vaccinaties hen minder goed beschermen tegen ernstige ziekte bij een coronabesmetting.

Voor hen en voor andere kwetsbare groepen is dit "een spannende tijd", zoals epidemioloog Alma Tostmann van het Nijmeegse Radboudumc het uitdrukt. "Zij worden steeds afhankelijker van hun eigen inspanningen om zich te beschermen. De besmettingscijfers zijn al torenhoog, maar wij weten dat die nog hoger zullen worden als gevolg van de versoepelingen. En daarmee lopen ook de risico's verder op voor deze groep."

De extra bescherming die moet worden georganiseerd, heeft niet alleen consequenties voor de kwetsbaren zelf. Voor hun directe omgeving heeft het eveneens grote gevolgen.

Nauwelijks antistoffen

Zoals voor de 13-jarige zoon van Annelies Hilgersom uit Zoetermeer. Hilgersom, die sinds een niertransplantatie afweeronderdrukkende medicijnen slikt, vertelde afgelopen augustus aan de NOS dat zij op dat moment al anderhalf jaar in isolatie leefde met haar gezin. Inmiddels is dat bijna twee jaar.

Vorige maand zag het er even naar uit dat Hilgersoms zoon weer fysiek naar zijn middelbare school kon, in nauw overleg met haar internist. Maar een nieuwe piek in de besmettingen gooide roet in het eten. En nu omikron over het land golft, is er geen sprake meer van dat hij zich in de klas zou kunnen wagen. "Nergens gaat het virus zo hevig rond als op scholen", weet Annelies Hilgersom. "Ik heb nauwelijks antistoffen; wij kunnen het risico niet nemen dat corona ons huis binnenkomt."

Dus deed haar zoon vandaag weer een toets online, in de woonkamer, met zijn ouders als surveillanten. Eens per dag gaat het gezin naar buiten om, ver weg van andere mensen, in de natuur te wandelen en te voetballen.

Ondergewicht

Ook de 4-jarige zoon van Eva van Leeuwen uit Helmond gaat nog niet naar school. Niet alleen heeft zijn moeder diabetes en astma en moet zij "heel voorzichtig" zijn; hijzelf worstelt met een eetstoornis, die ervoor zorgt dat hij tegen ondergewicht aan zit.

"Hij speelt wel achter ons huis met andere kinderen", vertelt Eva van Leeuwen. "Alleen als een van de kinderen corona heeft of voortdurend hoest en niest, dan kan dat niet. Dat is voor hem niet altijd goed te begrijpen."