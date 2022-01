Grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden geopend: 'Een stukje Hollands glorie'

De Zeesluis IJmuiden is vanmiddag officieel geopend. Met een muisklik opende koning Willem-Alexander de sluis, die met een lengte van 500 meter de grootste ter wereld is.

"Aan al het verkeer in IJmuiden, de deur van Zeesluis IJmuiden is open", zei de koning door de microfoon. Daarna lieten enkele aanwezige schepen hun toeter horen. Na de opening van de zeesluis sprak de koning onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven. Bij de opening was geen publiek aanwezig.

De opening van de sluisdeur door de koning werd met scheepsgetoeter gevierd: