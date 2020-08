Champions League-winnaar Lewandowski ontbreekt bij Polen in duel met Oranje

"Ik heb vandaag met Robert gesproken en samen hebben we besloten dat het voor hem het beste is om nu fysiek en mentaal te rusten na zulke vermoeiende wedstrijden", meldt de Poolse bondscoach Jerzy Brzeczek.

Lewandowski won zondagavond de Champions League met Bayern München en neemt de komende week rust, in aanloop naar de start van de Bundesliga half september.

Robert Lewandowski zal eind volgende week niet met het Poolse nationale elftal tegen Oranje spelen in de Nations League.

Oranje speelt op vrijdag 4 september, zonder publiek, in de Johan Cruijff Arena de eerste groepswedstrijd in de tweede editie van de Nations League. Italië en Bosnië en Herzegovina zijn de andere tegenstanders in de poule.