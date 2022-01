Omikron is minder ziekmakend, een volgende variant hoeft dat niet te zijn

De besmettingscijfers stijgen flink, en toch zijn velen hoopvol gestemd over de minder ziekmakende omikronvariant. Er klinken zelfs geluiden dat dit het eindspel in kan luiden. Ja, we moeten nog door een flinke besmettingsgolf heen, maar daarna hebben we door vaccinaties en doorgemaakte infecties zo'n hoog niveau van immuniteit bereikt, dat nieuwe maatschappij-ontwrichtende golven minder waarschijnlijk zijn: we gaan van pandemie naar endemie.

Dat scenario althans, is de hoop bij velen. Maar de mondiale baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is voorzichtiger. Spreken van het eindspel is voorbarig, want er kunnen ook weer nieuwe varianten ontstaan. En er is geen garantie dat die even ziekmakend zijn als omikron.

"Wat een virus in algemene zin een evolutionair voordeel geeft, is dat het zich snel kan verspreiden in de bevolking", zegt viroloog Monique Nijhuis van het UMC Utrecht. Dat doet het door menselijke cellen kopietjes te laten maken van zichzelf en vervolgens nieuwe gastheren te infecteren. Hoe succesvol het daarin is, hangt af van het samenspel tussen de eigenschappen van het virus en de gevolgen daarvan voor de mens.

Mutaties zijn toeval

Bij het maken van de kopietjes gaat soms iets fout. Een klein deeltje van de genetische informatie is dan anders dan bij het oorspronkelijke virusdeeltje. Dat noemen we een mutatie. Sommige mutaties bieden het virus een voordeel. Dan zorgt zo'n aanpassing er bijvoorbeeld voor dat een virus besmettelijker wordt omdat het menselijke cellen beter binnendringt, of meer hecht in de neus waardoor een gastheer gaat niesen en het virus zich makkelijker verspreidt.

De stijging in besmettingen zorgt nu ook weer voor een stijging in ziekenhuisopnames, legt het RIVM uit: