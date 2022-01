Gaswinning bij Assen mag doorgaan, zegt Raad van State

De NAM mag verdergaan met het winnen van gas uit de kleinere gasvelden in de omgeving van Assen. De Raad van State heeft ingestemd met een aangepast gaswinningsplan.

Eind december 2020 had de hoogste bestuursrechter in een tussenuitspraak de bezwaren van zes gemeenten, omwonenden en natuurorganisaties al verworpen. Maar volgens de raad was op een paar punten nog meer onderzoek nodig naar de risico's van de gaswinning. Omwonenden en gemeentebesturen waren bang voor aardbevingen en schade aan huizen.

Meer inzicht

De NAM gebruikte bij een aanvullende studie in de ondergrond een verbeterde methode, schrijft RTV Drenthe. De organisatie kreeg daardoor meer inzicht in de risico's van gasbevingen in gebieden waar meer mensen wonen, in vergelijking met dunbevolkte gebieden. De Raad van State is daar nu tevreden mee, schrijft de omroep.

De Raad van State oordeelt wel dat de NAM geen gebruik mag maken van fracking, een omstreden methode waarbij chemicaliën gebruikt worden om gas en olie uit de bodem te halen.

Tegenstanders: risico's onderschat

Het rechtscollege ging in de uitspraak niet meer in op eerdere bezwaren tegen de noodzaak van de gaswinning in Noord-Drenthe. Gemeenten en inwoners hadden daarin gewezen op negatieve effecten die de gaswinning mogelijk zou hebben op de natuur.

De meeste tegenstanders van de gaswinning zijn ervan overtuigd dat ook het nieuwe NAM-onderzoek de risico's van bodemtrillingen en aardbevingen stelselmatig onderschat.