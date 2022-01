Taakstraf en acht maanden cel voor man die agent doodreed bij Nuenen

Een 37-jarige man die eind 2020 een politieagent doodreed op een provinciale weg bij Nuenen krijgt daarvoor een celstraf van acht maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar cel geëist.

Verder krijgt de man een maximale taakstraf van 240 uur en moet hij de ouders van de overleden agent een schadevergoeding betalen van 35.000 euro. Ook is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

Roekeloos

In oktober 2020 werd een 28-jarige agent geschept op de A270 tussen Eindhoven en Helmond, toen hij met zijn collega een aangereden dier van de weg wilde halen. De twee agenten hadden hun auto op de rechterrijstrook neergezet, met de zwaailichten aan.

Kort daarna botste de 37-jarige inwoner van Helmond zonder te remmen op het stilstaande politievoertuig. De agent werd platgedrukt tussen beide auto's en overleed later aan zijn verwondingen. Zijn 35-jarige collega raakte zwaargewond. Zij heeft nog dagelijks last van de fysieke en mentale gevolgen van het ongeval, zei de rechter vandaag.

Volgens de rechtbank staat vast dat de man die de aanrijding veroorzaakte roekeloos reed, waardoor hij niet op tijd kon reageren op de verkeerssituatie.

Appjes en Instagram

De bestuurder keek tijdens het rijden naar een vechtsportwedstrijd op zijn telefoon en stuurde daarna appjes over de uitslag. Vlak voor het ongeluk was hij ook actief op Instagram, zegt de rechter. "Dit is zeer onverantwoordelijk rijgedrag."

Volgens de advocaat van de man ging het om een inschattingsfout. De bestuurder zou de zwaailichten wel hebben gezien, maar dacht dat de politieauto aan het rijden was en wisselde daarom niet van rijbaan. Dat de man tijdens het rijden met zijn telefoon bezig was, betwist hij overigens niet.

De bestuurder zegt zelf dat hij deze gevolgen nooit heeft gewild en dat ook hij nog altijd last heeft van het ongeluk. Zo verliest hij mogelijk zijn baan en heeft hij EMDR-therapie gevolgd, onder meer bedoeld om trauma's te verwerken.

Te hoog

De straf die het Openbaar Ministerie had geëist tegen de bestuurder, 2,5 jaar cel, was volgens de rechtbank te hoog. Bij het bepalen van de huidige straf heeft de rechter gekeken naar vergelijkbare gevallen.

"Met dit alles moet ook voor andere weggebruikers duidelijk zijn dat het vasthouden (en gebruiken) van een mobiele telefoon tijdens het autorijden zeer strafwaardig rijgedrag is", stelt de rechtbank.