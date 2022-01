Medvedev in marathonpartij langs rand van afgrond, ook Tsitsipas halvefinalist

Medvedev overleefde in de vierde set een matchpoint, voordat hij de haast onverzettelijke Félix Auger-Aliassime in ruim vierenhalf uur van zich af schudde: 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4. Medvedev neemt het nu vrijdag op tegen Stefanos Tsitsipas, die afrekende met Jannik Sinner.

Daniil Medvedev heeft tot het uiterste moeten gaan om een vroege uitschakeling op de Australian Open te voorkomen. De Rus is bij afwezigheid van Novak Djokovic de hoogst geplaatste speler in het mannenenkelspel, maar kende bijna met de kwartfinale al zijn eindstation.

De twee kwartfinales zullen ook met veel interesse zijn bekeken door Richard Krajicek, want de toernooidirecteur wist alle vier de spelers die nu in actie kwamen ook de strikken voor het tennistoernooi van Rotterdam (5-13 februari). En die beoogde publiekstrekkers stelden bepaald niet teleur.

Auger-Aliassime, twee jaar geleden finalist in Ahoy, leek lang op weg naar een enorme stunt. De 21-jarige Canadees won de eerste twee sets, maar werd in de tiebreak van de derde set volstrekt kansloos gelaten.

Auger-Aliassime laat kansen onbenut

In het gelijk opgaande vierde bedrijf kwam Medvedev op zijn eigen service in de tiende game in de problemen, maar op 30-40 poetste hij het wedstrijdpunt van Auger-Aliassime weg. En dat deed hij ook met de drie breakpoints aan het begin van de vijfde set. De Canadees werd in de derde game wel gebroken, voordat het zijn beurt was voor een comeback.

Op 5-3 kreeg Medvedev een wedstrijdpunt, maar knokte Auger-Aliassime zich terug tot 5-4 en 15-40. Daarna werd orde op zaken gesteld door Medvedev, die bezig is aan een serieuze poging om Djokovic van de eerste plek op de wereldranglijst te stoten.

Dan moet eerst worden afgerekend met Tsitspas, die voor de derde keer de halve finales van het toernooi bereikte. De Griek rekende in drie sets af met Jannik Sinner: 6-3, 6-4, 6-2.