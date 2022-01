Twente-vrouwen halen nieuwe trainer uit Zwolle: 'Toe aan nieuwe uitdaging'

Joran Pot is met ingang van het nieuwe seizoen de hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen. Die waren op zoek naar een nieuwe trainer nadat met de huidige trainer, Robert de Pauw, in onderling overleg is besloten de samenwerking na dit seizoen te beëindigen.

Pot (33) komt over van PEC Zwolle Vrouwen waar hij bezig is aan zijn derde seizoen. Hij kende een bescheiden profcarrière als voetballer bij onder andere RBC Roosendaal en PEC Zwolle, en speelde in de jeugd bij FC Twente. In 2015 werd de oud-middenvelder assistent-trainer bij PEC Zwolle Vrouwen, waar hij vervolgens doorgroeide tot hoofdtrainer.

Verder ontwikkelen als trainer

Bij de keuze voor de overstap naar Twente ging Pot niet over een nacht ijs: "Dit seizoen ben ik bezig aan mijn zevende jaar bij PEC Zwolle. Ik heb het er erg naar mijn zin, maar ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik wil mij in een nieuwe omgeving verder ontwikkelen als trainer en bij een club als FC Twente worden er andere dingen van je gevraagd".