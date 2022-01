Staatssecretaris Heijnen: Tata moet zich aan beloften houden

Het kabinet gaat ervan uit dat Tata Steel zich houdt aan de belofte dat het bedrijf de uitstoot van kankerverwekkende stoffen nog dit jaar met de helft vermindert. Maar er moet eerst duidelijkheid komen over de bevindingen in een rapport van het RIVM van vorige week, zei staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur in de Tweede Kamer.

Het RIVM ziet in de omgeving van het staalconcern in IJmuiden veel hogere concentraties schadelijke stoffen dan het verwachtte op basis van cijfers van het bedrijf zelf. De Tweede Kamer is daarvan geschrokken. Veel fracties vragen zich af wat de gevolgen zijn voor een plan van aanpak dat het vorige kabinet eind vorig jaar maakte om de situatie bij Tata te verbeteren.

Verschillen zorgwekkend

Ook Heijnen vindt de door het RIVM geconstateerde afwijkingen zorgwekkend. Ze wil bekijken waar "de enorme verschillen" vandaan komen en wil daarom een nadere duiding van de cijfers. Volgens Heijnen moet de onderste steen boven komen en ze zei dat het RIVM, de provincie Noord-Holland en Tata zelf erover gaan praten. Ze zal het bedrijf "niet op zijn blauwe ogen geloven".

De staatssecretaris herhaalde dat er dit jaar twee 'meetmomenten' komen, waarop het RIVM vaststelt of de uitstoot van Tata voldoende is verminderd.

Problemen niet meteen opgelost

Volgens Heijnen is de situatie ingewikkeld. Ze benadrukte dat de gezondheid van de omwonenden vooropstaat en dat ze zich daar maximaal voor wil inzetten, maar ze zei ook dat de problemen van de mensen in de omgeving niet meteen kunnen worden weggenomen: "Er moeten fabrieken en productrieprocessen worden aangepast en dat kost nu eenmaal tijd."

Een deel van de Kamer wil dat er sneller wordt ingegrepen bij Tata en dat 'kooksfabriek 2' veel eerder wordt gesloten dan in 2030, zoals nu de bedoeling is.