Europese megaboete voor chipbedrijf Intel van de baan

De Europese Commissie heeft in 2009 onterecht een boete van ruim 1 miljard euro opgelegd aan chipfabrikant Intel. Dat stelt het Gerecht van de Europese Unie in een herbeoordeling van de zaak die al jaren loopt en draait om oneerlijke concurrentie. Volgens het Gerecht was het onderzoek van de Europese Commissie naar de concurrentiepraktijken van Intel niet toereikend om de kartelboete van 1,06 miljard euro op te leggen. Het onderzoek zou onvolledig zijn en fouten bevatten. Kortingsafspraken met HP en Dell Intel werd onderzocht, omdat het bedrijf volgens de Europese Commissie tussen 2002 en 2007 misbruik heeft gemaakt van zijn internationale machtspositie. Het bedrijf zou bijvoorbeeld kortingen hebben gegeven aan vier grote computerfabrikanten, op voorwaarde dat zij bepaalde onderdelen bij Intel inkochten. Onder de fabrikanten waren Dell en HP. De Europese Commissie stelde dat zulke kortingsafspraken er in het algemeen toe leiden dat concurrenten geen kans meer maken en dat consumenten minder keuze hebben. Of er in de zaak-Intel daadwerkelijk sprake was van concurrentiebeperking hoefde volgens de Commissie dan niet meer apart te worden onderzocht. Toch deed de Commissie dat uiteindelijk wel: er kwam een zogeheten AEC-test, waarmee wordt bekeken of vergelijkbare bedrijven nog wel kunnen concurreren. De conclusie was dat concurrenten van Intel in dat geval onhaalbaar hoge prijzen hadden moeten vragen en dat ze dus waarschijnlijk zouden worden uitgesloten van de markt.

Miljoenenboetes De boete van 1,06 miljard euro was in 2009 de hoogste die de Europese Commissie ooit aan een bedrijf had opgelegd. Inmiddels is dat record gebroken: in 2017 kreeg Google een boete van 2,42 miljard van Europa, vanwege machtsmisbruik via zijn zoekmachine.