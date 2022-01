Jonge vrouwen in Marokko pikken seksueel wangedrag niet langer

'Let op: deze docent heeft dwalende ogen'

Veel mensen herkennen de verhalen, maar zeggen erbij dat de situatie jarenlang werd gedoogd en nauwelijks aandacht kreeg. Journaliste Selma volgde een opleiding in Rabat (ze wil liever niet dat haar achternaam wordt genoemd). Zij hoorde tijdens haar studententijd verhalen over docenten die zich schuldig zouden maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Gelukkig is mij niets overkomen, maar de vrouwelijke studenten waarschuwden elkaar voor bepaalde docenten. Let op, deze docent heeft 'dwalende ogen'".

Dat jonge vrouwen veelal nu naar buiten komen met hun verhaal komt volgens Selma door de onverschrokkenheid van de jongere generatie. "Jonge studenten pikken dit soort gedrag niet meer van hun docenten én van de samenleving. Sociale media maken het ook makkelijker om er anoniem over te kunnen praten en er aandacht voor te krijgen."

Veel slachtoffers geven in hun getuigenissen aan dat klachten aan het adres van hun schoolleiding tot niets hebben geleid. Een ander heikel punt is dat Marokko een patriarchale samenleving kent: de mannen hebben het nog altijd voor het zeggen, ook in het hoger onderwijs. Mannelijke collega's houden elkaar vaker de hand boven het hoofd. "Ongetrouwde vrouwen stellen hier niets voor en hun klachten worden vaak niet serieus genomen", zegt Selma.