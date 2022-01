KNVB en clubs willen perspectief van kabinet; stadions komend weekeinde open

Bij PSV overheerst een dubbel gevoel over de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond bekendmaakte. 'Enerzijds zijn we blij dat we binnenkort een deel van onze supporters weer kunnen verwelkomen. Anderzijds is dit een oplossing zonder perspectief', aldus @ToonGerbrands .

Sinds half november mocht er geen publiek meer bij de wedstrijden zijn, wat de clubs inmiddels al miljoenen heeft gekost. "We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan dat weken- of maandenlang gaat duren", vindt het betaald voetbal. "We hebben al bewezen dat meer fans toelaten op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk is", valt te lezen in de verklaring.

Sluitingstijd naar 23.00 uur?

Net als de cultuursector zijn de organisaties in het betaald voetbal van mening dat er een sluitingstijd van 23.00 uur moet worden gehanteerd in plaats van de nu aangegeven 22.00 uur. "Met verschillende wedstrijden in de Nederlandse en Europese competities dreigen we anders in de knoop te komen", meldt de KNVB.

Met een bezetting van twee derde van de stadioncapaciteit kunnen de clubs over het algemeen alle trouwe fans met een seizoenkaart ontvangen. "Het betaald voetbal draait om het spelen voor publiek. Dat is niet alleen een financieel verhaal, supporters zijn in alle opzichten belangrijk. Het betaald voetbal komt met nieuwe stappen en demonstratieve en ludieke acties om hoog op de agenda te blijven staan. Daarbij blijven we ook nadrukkelijk in gesprek met het kabinet."