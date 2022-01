'Eindexamenleerlingen, streep niet zomaar een vak weg', zegt minister

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs doet een oproep aan eindexamenleerlingen om niet zomaar een lastig vak te schrappen omdat dat kan. Maandag maakte hij bekend dat de zogenoemde 'duimregeling', waarbij je als het ware met je duim een slecht resultaat kunt afdekken, ook dit jaar weer geldt.

"Je krijgt de mogelijkheid, maar maak er alleen gebruik van als het echt nodig is", zei de minister in een debat in de Tweede Kamer. "Maak er niet automatisch gebruik van."

Hij vindt het belangrijk dat leerlingen zich realiseren welke vakken ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding, en benadrukte dat vervolgopleidingen ook kijken naar de motivatie van aankomende studenten.

'Ga je hele examen doen'

Vorig jaar gold de 'duimregeling ook. Toen werd er volgens de minister "vrij enthousiast" gebruik van gemaakt. Maar hij vindt dat niet verstandig.

"Ga gewoon je volledige eindexamen goed doen", is zijn oproep, en schrap alleen een vak als het "echt ingewikkeld" wordt.

In december kondigde Wiersma's voorganger Slob aan dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs voor de tweede keer versoepeld worden. Kandidaten krijgen een extra herkansing en kunnen hun examen spreiden over twee tijdvakken.

Zo werden de eindexamens vorig jaar georganiseerd: