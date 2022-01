De uitzending van 26 januari

Zaak MH17 bij Europees hof

7,5 jaar na de ramp met vlucht MH17 staan Nederland en Rusland voor het eerst tegenover elkaar in een rechtszaal. Nederland verwijt Rusland dat het met zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig het Europees mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg staat los van de strafzaak in Nederland. In Nieuwsuur vanavond duiding van de eerste zittingsdag.