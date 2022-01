In de schaduw van Nadal en Barty bereikt Van Koot fraaie mijlpaal in Melbourne

Diede de Groot en Aniek van Koot - ANP

Nee, zo groots en professioneel opgezet als bij de tennissers zonder beperking is het grandslamtoernooi misschien niet. Maar ook Van Koot zit vier dagen in de week al om half zes in de auto om in Amstelveen als een topsporter te trainen. Vier uur op de baan en anderhalf uur in het krachthonk. En daarnaast werkt ze ook nog met een eigen trainer. Waarvan akte. Geboren met complicaties aan haar rechterbeen, belandt Van Koot na tal van operaties als kind in een rolstoel. Haar verminkte been blijkt niet meer te redden, waarna besloten wordt het te amputeren. Een fanatiek sporter blijft ze. Haar ouders beheerden een tennishal, waar ze sinds ze kan heugen al tegen een balletje slaat. Samen met De Groot goud in Tokio "Het voelt geweldig om nu twintig grandslamtitels in het dubbelspel op mijn naam te hebben", zegt de 31-jarige Van Koot. "Wat nog maar eens benadrukt dat ik al erg lang meeloop in de sport." En ook grote successen boekt. Zo wint ze twee keer olympisch goud in de damesdubbel op de Paralympische Spelen, afgelopen jaar in Tokio ook samen met De Groot. In het enkelspel wint ze twee keer zilver. En op Roland Garros na heeft ze ook alle grandslams als singlespeelster op haar naam geschreven.

Aniek van Koot - ANP

"De honger is nog lang niet gestild", waarschuwt ze op haar eigen website, ook al concludeert ze dat haar prijzenkast uit zijn voegen barst. En er kan donderdag nog een beker aan worden toegevoegd, als De Groot in de finale van het enkelspel ineens haar tegenstander is in Melbourne. Ach, dat zijn ze wel gewend. De ruim zes jaar jongere De Groot is inmiddels ook een grote naam geworden in het rolstoeltennis, met afgelopen jaar onder meer een golden slam in het enkelspel. Goud op de Spelen en winst op alle grote toernooien dus, waardoor Van Koot zich realiseert dat ze flink aan de bak kan. Ze lachen naar elkaar, de twee rivalen. En ze gunnen elkaar ook het succes. Van Koot: "Een van ons gaat die titel pakken. Dus het wordt hoe dan ook een mooie dag."