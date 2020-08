Tilburgse agenten uitgemaakt voor 'bejaardenmeppers'

In een van de veel gedeelde video's is te zien dat een op het oog oudere vrouw door de politie wordt geslagen, waarna ze op de grond valt:

Donderdag liep in Den Haag een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand. Het protest draaide uit op een confrontatie tussen de politie en betogers, waarbij over en weer geweld werd gebruikt. Via sociale media werden daar na afloop beelden van verspreid.

Wat aan dit incident is voorafgegaan, is op de beelden niet goed te zien. De politie zegt desgevraagd dat het ging om een 66-jarige vrouw die met haar scootmobiel de weg versperde van busjes van de mobiele eenheid (ME), die er met spoed langs moesten.

Volgens de politie werden de vrouw en haar scootmobiel verplaatst om ruimte te maken voor de ME, waarop de vrouw de betrokken agenten probeerde te bijten. Vervolgens heeft ze een "afwerende tik" gekregen, aldus de politie. Ook is ze aangehouden.

Fragmenten

Eind juni vroegen politievakbonden en de korpschef van de nationale politie aandacht voor filmpjes die op sociale media rondgaan en waarin de politie volgens hen in een kwaad daglicht wordt gesteld. De aanleiding was toen een ander protest in Den Haag, van de actiegroep Viruswaanzin - inmiddels omgedoopt tot Viruswaarheid.

Korpschef Henk van Essen sprak toen van "fragmentarische beelden" die geen recht doen aan politiemensen. De nationale politie staat nog altijd achter dat standpunt, zegt een woordvoerder in een reactie op de beelden van afgelopen donderdag. "Zulke filmpjes zijn fragmenten van wat er is gebeurd, vaak zonder context. Negen op de tien keer is er iets aan het incident voorafgegaan, maar mensen beginnen pas met filmen als het escaleert. De oorzaak wordt dan niet vastgelegd."

Volgens de woordvoerder vinden veel agenten de beelden op sociale media erg vervelend. "Ze moeten zich steeds weer verantwoorden. Dat is op zich niet erg, het is de consequentie van het hebben van een geweldsmonopolie, maar het is vervelend dat dat ten overstaan van de rest van het land moet gebeuren op basis van een kort fragment."

Onderzoek

Op sociale media vragen sommige mensen zich af of de kwestie met de 66-jarige vrouw in Den Haag donderdag niet minder hardhandig had kunnen worden opgelost.

De Haagse politie wil daar nog niets over zeggen, omdat gebruik van geweld altijd eerst door de politie wordt onderzocht. Dan wordt getoetst of dat geweld proportioneel was. "Ieder optreden wordt geëvalueerd en dat gaan we dus ook in deze zaak doen", zegt een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag.

Overigens heeft de politie ook een onderzoek ingesteld naar verdachten die donderdag geweld hebben gebruikt tegen agenten.