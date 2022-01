Veerman lost belofte in aan overleden vriend met transfer naar FC Utrecht

Een dag na de komst van Sydney van Hooijdonk heeft Henk Veerman de deur bij sc Heerenveen achter zich dichtgetrokken. De lange spits gaat voor 2,5 jaar tekenen bij FC Utrecht, dat 350.000 euro voor hem betaalt.

FC Utrecht probeerde enkele jaren geleden Veerman aan te trekken, maar de overstap liep toen stuk op de vraagprijs van de Friezen. Veerman verkaste vervolgens naar het Duitse Sankt Pauli om medio 2020 weer terug te keren in Heerenveen. Veerman kwam dit seizoen in twintig duels tot zeven doelpunten.

Droom

Met de overgang naar Utrecht gaat er een langgekoesterde wens van Veerman in vervulling. Het was de droom van de 30-jarige Volendammer om ooit het shirt van Utrecht te dragen als eerbetoon aan zijn beste vriend Jan Schilder, met wie hij samenspeelde in de jeugd van FC Volendam.

Schilder was groot fan van de Domstedelingen, maar pleegde zelfmoord toen hij besefte dat hij het profvoetbal niet zou gaan halen.

"Hij had altijd een mening, ook op het voetbalveld. Dat botste met trainers en zodoende viel zijn droom om prof te worden in duigen", vertelde Veerman in een interview met het Noordhollands Dagblad in 2013.

"Daar zat-ie mee. Daar had ik het over met zijn vader Kees. Die zei: 'Het zat in zijn kop, dat Jan geen prof meer kon worden. Toen zei ik: 'Onzin, dat kan zelfs ik nog redden, dus hij kon het ook'." Maar ik speelde bij de zondagamateurs en hij zei: 'Dat red je nooit'. Toen heb ik Kees beloofd om een serieuze poging te gaan wagen."