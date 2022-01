Hari verlengt bij Glory, stapt in maart al ring in voor rematch tegen Wrzosek

Badr Hari vertelt over de omslag in zijn carrière:

"We zijn verheugd dat het contract met Badr Hari is verlengd en dat we onze fans een gevecht en een rematch gaan geven waar ze al maanden om vragen", zegt Scott Rudmann namens kickboksbond Glory. "Het belooft dan ook een memorabele avond te worden."

Maar op 19 maart staan de twee opnieuw tegenover elkaar, tijdens Glory 80 in de Trixxo Arena in het Belgische Hasselt.

Hari denkt nog steeds aan een titelgevecht met regerend wereldkampioen Rico Verhoeven, maar om die te mogen uitdagen moet hij eerst zijn geschonden blazoen oppoetsen tegen andere zwaargewichten.

Dankzij zijn nieuwe trainer Said El Badaoui is Hari ervan overtuigd dat het nog te vroeg is om hem af te schrijven. "Er is vooral weer nieuwe energie ingekomen bij mij en de mensen om mij heen", liet hij al weten over de samenwerking. "Een goede trainer kan je wedstrijd veranderen, een echte trainer kan je leven veranderen."