Bijna 69.000 nieuwbouwwoningen erbij vorig jaar

De woningvoorraad in Nederland groeide niet alleen door nieuwbouw maar ook bijvoorbeeld doordat van kantoorgebouwen appartementencomplexen werden gemaakt. In totaal waren er op 1 januari van dit jaar ruim 77.000 meer woningen dan een jaar eerder, zegt het CBS.

Daarmee is de doelstelling van het vorige kabinet om jaarlijks minstens 75.000 woningen erbij te krijgen gehaald.

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Het nieuwe kabinet heeft daarom een hogere doelstelling: jaarlijks 100.000 woningen erbij. Om dat te halen, moeten er dus flink meer woningen worden gebouwd dan de afgelopen jaren. Er zijn in Nederland nu iets meer dan 8 miljoen woningen.

In 2014, in de nasleep van de kredietcrisis, bereikte de bouw van nieuwe woningen een dieptepunt van rond de 45.000. In de jaren daarna groeide de nieuwbouw steeds, tot en met 2019. Toen kwamen er meer dan 71.000 nieuwbouwwoningen bij. In 2020 en 2021 daalde de nieuwbouw dus weer licht.

In de gemeente Amsterdam kwamen er vorig jaar de meeste nieuwbouwwoningen bij: 4675. Daarna volgden Utrecht met 2621 en Almere met 1446 nieuwe woningen.