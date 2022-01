Mensenrechtencentrum VU staakt alle activiteiten

Alle activiteiten van het Cross Cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn voorlopig stilgelegd. Colleges die het centrum aan studenten zou geven zijn uitgesteld en op de website van het centrum is enkel nog een kort statement te lezen, waarin staat dat het centrum onderzoek doet naar eerdere uitlatingen op de eigen website.

Vorige week berichtte de NOS dat het mensenrechtencentrum van de VU jarenlang volledig werd betaald met geld van een Chinese universiteit. Daarnaast werd op de website van het centrum onder meer de situatie in de Chinese provincie Xinjiang vergoelijkt. In die provincie wordt een etnische groepering, de Oeigoeren, gediscrimineerd en vervolgd.

Op de website is nu te lezen dat die berichten mogelijk niet voldoen aan de standaarden die het centrum zichzelf oplegt. Zolang het onderzoek daarnaar loopt, is de website grotendeels offline.

Over de vraag wie het Mensenrechtencentrum aan banden heeft gelegd, zijn binnen de universiteit tegenstrijdige berichten. De leiding van de VU stelt in een bericht aan de NOS dat het Mensenrechtencentrum daar zelf voor heeft gekozen, maar verschillende bronnen binnen het centrum spreken dat tegen. Het College van Bestuur en de decanen van de Vrije Universiteit zouden het stopzetten van alle activiteiten hebben opgelegd na de publicaties van vorige week.

Eén bron die nauw betrokken is bij besluitvorming binnen het Centrum stelt in een eerste telefoongesprek met de NOS dat het zeker niet de eigen keuze van het Centrum was om alle activiteiten te stoppen. Een half uur later heeft dezelfde persoon met leidinggevenden gesproken en onderschrijft diegene in een tweede gesprek ineens de lezing van de VU dat het wel een eigen keuze was.

Reactie Chinese universiteit

De VU maakte vorige week al bekend dat het de subsidie die ze kreeg van de Chinese universiteit zal terugbetalen. Die universiteit zegt in een reactie tegen de NOS nog niets te hebben gehoord van de Vrije Universiteit.

Verder zegt de Chinese universiteit dat ze moeilijk kan reageren. "Vaak zijn berichten in de Westerse Media gebaseerd op geruchten en onjuiste informatie. Als deze berichten wel kloppen, zouden wij graag weten of de academische vrijheid op een universiteit met 'vrijheid' in z'n naam, door de politiek kan worden gegijzeld."