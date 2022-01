Swiatek in halve finale na duel met 112 fouten, topfitte Collins dendert door

Kanepi, tien jaar geleden de mondiale nummer vijftien, bewaart haar piekmomenten in haar nadagen nog wel eens voor de grote toernooien. Zoals ook dit jaar in Melbourne, waar ze onder anderen Aryna Sabalenka te grazen nam. Ook tegen Swiatek kwam ze voor, al had ze wel negen setpunten nodig voordat het eindelijk raak was.

Toptienspeelster Iga Swiatek heeft er ruim drie uur over gedaan om de Estse veteraan Kaia Kanepi op de knieën te krijgen. De Poolse neemt het nu donderdag in de halve finale van de Australian Open op tegen laatbloeier Danielle Collins.

Collins versloeg Alizé Cornet in een partij die maar een set spannend was (7-5, 6-1).

Haar tegenstander in de halve finale is dus Collins, die ook in 2019 al de laatste vier haalde op de Australian Open. Toen met de Nederlandse assistent-coach Stijn de Gier, die overigens een paar maanden later alweer kon vertrekken.

De 20-jarige Swiatek won de tiebreak in set twee met overmacht (7-2), waarna ze in de derde set de fitste bleek.

Beide vrouwen maakten veel fouten, in totaal telde de wedstrijd liefst 112 unforced errors. Maar Kanepi, die al WTA-toernooien speelde in het jaar dat Swiatek geboren werd, kreeg geen kansen om de wedstrijd af te maken.

De 28-jarige Amerikaanse is een laatbloeier in het WTA-circuit, ook omdat ze groot is geworden in het college tennis. In die competitie tussen studenten van diverse Amerikaanse universiteiten is ook Paul Haarhuis groot geworden. En ook de dit jaar in Melbourne debuterende Arianne Hartono legde daar de basis voor haar carrière.

"Dit voelt ongelooflijk", zei halvefinalist Collins. "Vooral na de gezondheidsproblemen die ik heb gehad."

Collins werd in april geopereerd en zegt nu weer topfit en met een vrij gevoel op de baan te staan. Van Cornet, die al 63 keer op een grandslamtoernooi stond en nu haar beste prestatie ooit leverde, had ze in de tweede set werkelijk niets meer te duchten.